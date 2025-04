Sarah Jessica Parker to jedna z najlepiej ubranych gwiazd na świecie. A do tego wiele z nas wciąż czuje do niej wielki sentyment, a to za sprawą 8 sezonów "Seksu w Wielkim Mieście" spędzonych przed telewizorem. Tym razem aktorka pojawiła się w malowniczej miejscowości Taormina na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Odbywa się tam właśnie festiwal filmowy.

Sara Jessica Parker podczas spotkania z dziennikarzami miała na sobie prostą, letnią sukienkę z haftami. Nasz odpowiednik kupicie w F&F. Połączyła ją z krótką, dopasowaną marynarką i torebką ze złotym paskiem. Najmocniejszym akcentem całego looku były różowe szpilki - my znalazłyśmy podobne w Topshopie. Gwiazda uzupełniła swoją stylizację pierścionkami i wiszącymi kolczykami. Całość wyglądała fantastycznie. A wam jak się podoba?

