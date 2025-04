27-letnia Rosie Huntington-Whiteley to jedna z najlepiej ubranych modelek na świecie. W sumie nie trudno jest stworzyć świetny look na szczupłej i wysokiej piękności. Jednak wracając do codziennej przyziemności, postanowiłyśmy rozebrać na czynniki pierwsze najnowszą stylizację dziewczyny Jasona Stathama. Jasny, letni look na ostatnie ciepłe dni w wydaniu top modelki.

Ubierz się w stylu Rosie Huntington-Whiteley

Biały top znalazłyśmy w H&M, zaś dżinsy pochodzą z kolekcji Topshop. Szpilki w kolorze nude są z najnowszej kolekcji polskiej marki Loft37, a biała torba znaleziona została w promocji na Mango.com. Do tego złota biżuteria od Tous i okularu awiatorki od Zary. W naszej galerii znajdziecie wszystkie ceny.

