Rosie Huntington-Whiteley to jedna z najbardziej znanych modele na świecie. Gwiazda, która prywatnie jest w związku z hollywoodzkim twardzielem - Jasonem Stathamem, nawet na co dzień wygląda pięknie i stylowo.

Reklama

Stylowa Rosie Huntington-Whiteley

Tym razem paparazzi przyłapali gwiazdę w czasie podróży.. Top modelka wybrała na tę okazję modną marynarkę ze złotymi guzikami, wąskie dżinsy i bluzkę w pastelowym odcieniu. Do tego wygodne botki w stylu Isabel Marant i torbę z krótką rączką. My ubrania i dodatki w stylu gwiazdy zamieniłyśmy na tańsze modele m.in. z popularnych sieciówek i sklepów internetowych. Zobaczcie, jakie zamienniki wybrałyśmy specjalnie dla was.

Reklama

Więcej ubrań i dodatków w stylu gwiazd:

Gwiazdy na premierze "Czarownicy"

Celebryci w biało-czarnych lookach

Wakacyjny look Rihanny

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami i dodatkami w stylu Top modelki: