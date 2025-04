Styl Rihanny obserwuje cały świat, dlatego postanowiłyśmy rozłożyć na czynniki pierwsze jej look w bardzo wakacyjnym stylu. Kolorowa sukienka w kwiatowy print to projekt popularnej marki streetowej - Joyrich. Identyczną kreację możecie łatwo znaleźć w sklepach internetowych. Oprócz tego gwiazda miała na sobie czarne Air Maxy 90-tki. To połączenie wygląda szałowo!

Reklama

Oprócz tego Rihanna swój codzienny zestaw uzupełniła skórzanym plecakiem Stelli McCartney - my podobny model odnalazłyśmy w nowej kolekcji Topshop. Na nosie artystki można było zauważyć okulary Diora. Nasz zamiennik kupicie w River Island. Zaś masywny naszyjnik w nowej kolekcji marki Glitter. A na koniec makijaż. Gwiazda uzupełniła całość paznokciami w odcieniu pudrowego różu. Identyczny kolor w swojej ofercie posiada Bourjois, zaś cielisty kolor na ustach znalazłyśmy w letniej kolekcji Max Factor. Teraz tylko różowe włosy i Rihanna, jak malowana.

Więcej stylizacji modnych gwiazd:

Reklama

Joanna Krupa w białej sukience

Elegancka Jennifer Lopez na co dzień

Poznaj styl Weroniki Rosati

Zajrzyjcie do galerii z modnymi rzeczami w wakacyjnym stylu Rihanny: