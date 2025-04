Torebki Chanel to obiekt porżdania milionów kobiet na świecie. Ta tendencja trafiła również na nasza rynek, co najlepiej widać po celebrytkach. Te już nie zadowolą się słynnym monogramem Louis Vuitton, czy kopertówką ze złotym znaczkiem Yves Saint Laurent. Teraz najgorętsze jest logo z dwiema literami "C". Nic w tym dziwnego, w końcu historia słynnych "chanelek" sięga zeszłego wieku, a dodatkami projektu Coco Chanel chwalą się największe gwiazdy Hollywood, arystokracja, czy fashionistki.

Torebki Chanel są ponadczasowe i nigdy nie wyjdą z mody. Jednak najważniejszym aspektem tego zjawiska jest to, że kosztują krocie. Za torebkę Chanel trzeba niekiedy zapłacić nawet 30,000 złotych. A do tego nie ma opcji, by znaleźć je na wyprzedażach, co sprawia, że są jeszcze bardziej ekskluzywne. Polityka marki jest taka, że jeśli cię na nią zwyczajnie nie stać znaczy tyle, że nie jest dla ciebie.



W Polsce można długo wyliczać amatorki tej marki. Chanelki można było zobaczyć u wielu gwiazd, oraz znanych szafiarek. Chodzą również głosy, że wiele z nich nie wydało na torebkę 15,000 złotych, a jedynie 1,500. Wyjątkowe kopie, czyli zwyczajne podróbki to powszechne zjawisko nie tylko w Polsce. Szkoda tylko, że nawet wśród rodzimych gwiazd zdarzają się tego typu wpadki. Chociaż na pierwszy rzut oka nie ma szans rozróżnić oryginału od imitacji, to i tak spekulacje trwają. Czy polskie gwiazdy zarabiają tak ogromne pieniądze, że są w stanie wydać na modną torebkę tyle ile niektórzy na używany samochód? Czy zwyczajnie chcą być trendy i stawiają na podróbki - w końcu nikt tego nie sprawdzi.

Do grona polskich miłośniczek Chanelek zaliczają się: Doda Rabczewska, Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Joanna Horodyńska, Maffashion, Jessica Mercedes, Marta Grycan, Weronika Książkiewicz, Anna Wendzikowska, Ada Fijał, Joanna Przetakiewicz i Natalia Siwiec.