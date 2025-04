Chociaż jest jej już mniej na sponsorskich ściankach, to i tak Paulina Sykut jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd w naszym kraju. Tym razem pojawiła się na prezentacji w nowym showroomie LPP (Reserved, Cropp, Sinsay etc.), w bardzo fajnej, letniej stylizacji.

Paulina stawia na prostotę!

Biała koszula w połączeniu z szortami w mocny print to doskonałe rozwiązanie zarówno do pracy, na randkę, jak i wypad z przyjaciółkami na drinka. Paulina Sykut swój look uzupełniła punktowymi kolczykami, prostymi szpilkami w kolorze granatowym i dopasowaną kolorystycznie niewielką torebką. Bez zbędnych ozdób - całość wygląda świetnie. A wam jak się podoba?

