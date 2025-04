Olivia Palermo, jak na prawdziwą fashionistkę przystało bryluje na fashion weeku w Londynie. Gwiazda pojawiła się ostatnio na jesienno-zimowym pokazie Burberry w świetne stylizacji. Olivia miała na sobie futrzaną, ołówkową spódnicę, obszerną kamizelkę i czarne szpilki Christiana Louboutina. Bardzo nam się ten oryginalny look spodobał więc postanowiłyśmy złożyć go z tańszych zamienników.

Reklama

Ubierz się jak Olivia Palermo - ale taniej...

Szpilki podobne do tych Olivii Palermo znalazłyśmy w Kazarze, a ołówkową spódnicę, ale nie futrzaną w Solarze. Okulary przeciwsłoneczne wzięłyśmy z wiosennej kolekcji River Island, a futrzaną kamizelkę od Andrzeja Jedynaka. Do tego czarny pasek z Mango, czarny longsleeve z New Yorkera i czerwony lakier do paznokci Ingrid. Jak wam się podoba tańsza wersja tego designerskiego looku?

Więcej mody w stylu gwiazd:

Reklama

Ubierz się jak Kim Kardashian

Modowe wpadki podczas gali w Londynie

Gwiazdy w czerwonych sukienkach

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami i dodatkami w stylu gwiazdy: