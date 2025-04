Nicole Scherzinger zawsze wygląda świetnie. Tym razem nie było inaczej, chociaż w sportowej stylizacji można wypaść blado. Ona swój stonowany i prosty look rozweseliła pomarańczową torebką i intensywnie różowymi paznokciami. Jest szał!



Sportowa Nicole Scherzinger

Grafitowe dresy to zdobycz z H&M, zaś biało-czarny top pochodzi z River Island. Pomarańczową torbę znalazłyśmy w promocyjnej cenie w Wittchen, a okulary przeciwsłoneczne to projekt z Parfois. Look uzupełniłyśmy neonowym lakierem do paznokci Orly, a na koniec buty! Sportowy model, który ma na nogach miał swoją premierę w lutym tego roku. Nike Air Flight '13 Mid to istne cacko dla miłośniczek sportowego stylu. Podobają się wam?

