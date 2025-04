Natalia Nykiel pojawiła się ostatnio na nagraniu programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN. Młoda artystka znana przede wszystkim z przeboju "Bądź Duży" robi coraz większą karierę. Właśnie dlatego postanowiłyśmy rozłożyć jej ostatni look na czynniki pierwsze. Natalia Nykiel stawia na niecodzienne zestawy i ekstrawaganckie fryzury. A do tego mocny, młodzieżowy makijaż.

20-letnia Natalia Nykiel i jej styl

Spodnie z wysokim stanem w połączeniu z wysokimi butami sportowymi to look w styl lat 90. Miętowy model Freestyle od Reebok to coś co powinna mieć w swojej szafie każda fashionistka. Kultowe a do tego pastelowe. Szał!

Do tego body z nadrukiem czerwonych ust i zielona, krótka kurtka z futerkiem. Worek, który jest również plecakiem i mocny kolor na ustach.

Kurtkę w trochę innym stylu znalazłyśmy w internetowym sklepie Topshop zaś body na stronie River Island. Spodnie pochodzą z zimowej kolekcji H&M. Buty to wcześniej wspomniane Reeboki Freestyle a pomadka to odcień z limitowanej kolekcji MAC Cosmetics Dark Desire - #MACDarkDesires. Podoba się wam ten zestaw?

