W Los Angeles odbyła się 16. gala rozdania nagród Young Hollywood Awards. Na czerwonym dywanie w słynnym The Wiltern pojawiło się z tego powodu mnóstwo gwiazd młodego pokolenia. Spośród nich wybrałyśmy kilka, których stylizacje uznałyśmy za ciekawe.

Młode Hollywood w dobry stylu

16-letnia Bella Thorne na 16th Young Hollywood Awards przyszła ubrania w krótką sukienkę w stylu lat 60., którą uzupełniła kopertówką projektu Edie Parker. 29-letnia Ashley Tisdale pojawiła się na imprezie w kreacji od V Label London. Gwiazda "High School Musical" uzupełniła ten look metalicznymi szpilami Casadei. 25-letnia Vanessa Hudgens wybrała na tę okazję dżinsowy crop top marki Bongo, który zmiksowała z długą spódnicą i pierzastą kopertówką od Jenny Packham. Zaś 29-letnia Kelly Osbourne postawiła na czystą ekstrawagancję. Irokez w kolorze lila, a do tego szalona sukienka. Która według was wyglądała najlepiej? Bo my stawiamy na Vanssę!



Zajrzyjcie do galerii z czerwonego dywanu: