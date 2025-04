Miranda Kerr od lat utrzymuje się w czołówce najlepiej ubranych gwiazd na świecie. Jej styl to połączenie klasyki z nowoczesną nonszalancją. Top modelka gustuje w ubraniach od największych designerów, ale my ubrania w jej stylu znalazłyśmy sieciówkach i u polskich projektantów.

Ubierz się i umaluj jak Miranda Kerr

Prosta biała sukienka, czarny płaszcz, kuferek i ekstrawaganckie szpilki to przepis na udany look. Gwiazda nie zapomniała również o detalach. Usta pomalowała czerwoną szminką w malinowym odcieniu, a paznokcie czarnym lakierem. Kontrast seksapilu i rockowego smaczku to świetny duet.

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami i dodatkami w stylu Mirandy Kerr: