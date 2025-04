Mel B, znana aktualnie bardziej jako Melanie Brown ustępuje miejsca na piedestale Victorii Beckham. Jednak i ona ma swoje lepsze dni. Tym razem zachwyciła nas w stylizacji z nagrania do brytyjskiego programu "X Factor". Ubrana w neonowy look wyglądała modnie, swieżo, a nie tandetnie. Chociaż kolory fluo miały już swoje 5 minut to latem nosimy je do wszystkiego. W końcu nic jak neony tak nie podkreślą opalenizny.

Latem stawiamy na neony!

Melanie Brown wybrała żółty, róż i złoto. Spodnie w jej stylu znalazłyśmy w Simple CP, a top w River Island. Szpilki nude z kolekcji Loft37, a kolczyki - koła w Claire's. Na koniec masywny, złoty zegarek Lorus i elektryzująca pomad Yves Saint Laurent. Całość sprawdzi się zarówno na randce, jak i na wakacyjnej imprezie. Podoba się wam?

Zajrzyjcie do galerii ze stylizacją Melanie Brown: