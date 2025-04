23-letnia Margaret wystąpiła podczas tegorocznego festiwalu Top Trendy. Młoda gwiazdka to jedna z najlepiej ubranych celebrytek młodego pokolenia. Ma swój styl, miesza trendy i nawet jej sceniczne looki nie są tandetne. Podczas Top Trendy 2014 Margaret zaprezentowała kilka looków - wszystkie ekstrawaganckie i bardzo w jej stylu.

Stylowa Margaret J



Sukienka za kolano w kolorowe pomazańce połączona z kremowymi kozakami na szpilce przywoływały na myśl lata 80. Look na 5-tkę! Na scenie gwiazda postawiła na zestaw w stylu rockabilly z podniesionymi włosami. Innym razem wybrała niebieskości i botki na słupku polskiej marki Loft37. Oprócz tego Margaret pokazała się w sukience w groszki 3D. Wszystkie looki pasują do jej młodego wieku. Są modne, a ona wygląda w nich ciekawie. Jednak nie do każdego pasują tego typu odważne zestawienia, więc nie bierzcie z niej przykładu.

Zajrzyjcie do galerii ze zdjęciami stylizacji Margaret J: