Małgorzaty Sochy nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Znana aktorka ceniona jest nie tylko za swój talent aktorski, ale przede wszystkim za swój styl. Od lat bowiem utrzymuje się w czołówce najlepiej ubranych gwiazd w naszym kraju. Zasłużenie, bo każda jej stylizacja to niewymuszona klasa i elegancja. Podobnie było w tym przypadku. Małgosia Socha pojawiła się na evencie w teatrze Michała Żebrowskiego w prostej i bardzo modnej stylizacji.

Ubierz się w stylu Małgorzaty Sochy

Gwiazda na koncercie "Młynarski Obowiązkowo" miała na sobie granatowy komplet, który uzupełniła czarną bluzką i prostymi szpilkami. Najmocniejszymi akcentami tego looku były niewielka torebka i mocno zarysowane usta. Wszystkie elementy jej stroju znalazłyśmy w sklepach popularnych marek.

Ubrania z sieciówek w stylu gwiazdy

Granatowy komplet aktorki złożyłyśmy z marynarki River Island i cygaretek Topshop. Czarne szpilki znalazłyśmy w Zarze, a niewielką torebkę w kolorze czerwonym w Mango. Czarna bluzka z delikatnej tkaniny pochodzi z F&F. Zaś biżuteria to projekty pochodzące z wiosennej linii Tommiego Hilfigera i Parfois. Wisienką na torcie okazała się pomadka MAC. W limitowanej kolekcji Penciled In znalazłyśmy identyczny odcień! Jak wam się podoba ten look i nasze propozycje?

