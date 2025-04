Warstwowość jest wciąż wielkim hitem. Dzięki temu właśnie trendowi nawet w mroźne dni możemy nosić cieńsze płaszcze, skóry, denimowe kurtki lub kilka warstw wełnianych narzutek. W ten właśnie sposób ubrała się ostatnio Małgosia Socha, która podczas nagrania programu Dzień Dobry TVN postawiła na stylowe czernie i szarości. Aktorka pokazała po raz kolejny, że wie jak się ubrać nie tylko na czerwony dywan.

Reklama

Ubierz się jak Małgorzata Socha

Aktorka wybrała szare rurki i kardigan maxi. Założyła na to czarny płaszcz i futrzaną kamizelkę. Całość uzupełniła czarnymi botkami, szarą torebką i szalikiem w tym samym kolorze. Zatem gdzie znalazłyśmy ubrania w jej stylu?

Zwężane dżinsy kupicie w sklepach Tally Weijl zaś proste botki na szpilce w F&F. Do tego szary, długi kardigan z Halens.pl oraz płaszcz z jesiennej kolekcji polskiej marki Solar. Do tego szalik od Andrzeja Jedynaka, kamizelka z H&M i torba z New Looka. Zestaw gotowy! Jak wam się podoba?

Reklama

Więcej modnych hitów na jesień:

Kochamy to! Sweterki za świątecznym motywem Przegląd ciepłych swetrów na zimowe dni 14 pomysłów na sylwestrową mini