Małgorzata Socha pojawiła się na prezentacji jesiennej kolekcji biżuterii i dodatków Tous. Aktorka, jak zwykle wyglądała zjawiskowo. Jej prosty look w letnich kolorach jest bardzo prosty do skopiowania. Co my niecnie uczyniłyśmy.



Małgorzata Socha w letniej stylizacji

Białą bluzkę znalazłyśmy w River Island, a krótką spódniczkę w kolorze żółtym w Topshop. Sandałki na obcasie w kolorze nude z paskiem na kostce znajdziecie w Mango. Złota bransoletka z perełkami to model Tous z najnowszej kolekcji, która jeszcze nie jest dostępna w sprzedaży. Na koniec wybrałyśmy popielaty kolor lakieru do paznokci Bourjois, który doskonale pasuje do całości. Jak oceniacie cały look Małgorzaty Sochy?

Zajrzyjcie do galerii ze zdjęciami Małgorzaty Sochy: