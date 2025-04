Małgorzata Rozenek właśnie promuje swoją najnowszą książkę "Perfekcyjny Ogród". Gwiazda na konferencji prasowej pojawiła się w ciekawym i jakże prostym zestawieniu z pasteli z mocnym dodatkiem. Elegancka, nawet na co dzień Rozenek w ciekawy sposób połączyła luźny sweterek kopertowy z rozkloszowaną spódnicą w pudrowym odcieniu. Biały top pod spodem i poły swetra włożone pod pasek spódnicy stworzyły ciekawy look.

Stylowa Małgorzata Rozenek

Gwiazda swój look połączyła z sandałkami na obcasie w intensywnym odcieniu niebieskiego. Buty w tym stylu znalazłyśmy w CCC. Pastelową spódnicę w ofercie polskiej marki Caterina, a prosty biały top w F&F za zaledwie 22 złote. A na koniec sweterek z wiszącymi połami w New Yorkerze za ok. 59 złotych. Wszystkie elementy tej stylizacji znajdziecie w naszej galerii.

Zajrzyjcie do naszej galerii ze stylizacją Małgorzaty Rozenek: