Małgorzata Kożuchowska jest bardzo słusznie ikoną mody dla wielu Polek. Tym razem również nas nie zawiodła bo na prezentacji jesiennej ramówki TVP gwiazda pojawiła się w ultra ciekawej i modnej stylizacji. Nonszalancja totalna! Szerokie spodnie, elegancka bluzka z aplikacjami, piękny makijaż i rockowa fryzura. A wisienką na torcie jest designerska kopertówka z ćwiekami od Valentino. Oby więcej takich stylizacji!

Ubierz się jak Małgorzata Kożuchowska

Bluzkę z lejącego się materiału znalazłyśmy w Mango zaś spodnie z modnymi, szerokimi nogawkami w stylu lat. 70. kupicie w w jesiennej kolekcji F&F. Do tego sandałki na obcasie z H&M. Kopertówka ta sama, którą nosi aktorka znajdziecie w wielu sklepach internetowych. Jej cena jednak jest dość wygórowana. Ale mamy dobrą wiadomość - można kupić o kilkadziesiąt procent tańsze modele w wielu znanych sieciówkach. Do całości dołączyłyśmy lakier do paznokci w pastelowym kolorze z nowej kolekcji Inglot. Podoba wam się ten zestaw? Bo nam bardzo!

@agatabaar keeps it fresh with #ValentinoGaravani pistachio green accessories #VavaVoom Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Valentino (@maisonvalentino) 10 Sie, 2015 o 5:09 PDT

