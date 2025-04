46-letnia Kylie Minogue to wciąż jedna z najpopularniejszych gwiazd na świecie. Australijska piękność zazwyczaj wygląda bardzo seksownie, a jak prezentuje się na co dzień, np. podczas podróży? Paparazzi przyłapali ją na lotnisku w sportowych butach i modnej parce. Nawet w tym codziennym stroju wyglądała fantastycznie. Dlatego postanowiłyśmy zainspirować się jej lookiem.

Stylowa Kylie Minogue w podróży

Parkę, która jesienią 2014 jest niezbędna znalazłyśmy w Topshopie, a prosty biały top w River Island. Gwiazda miała na sobie podarte spodnie, nasz model pochodzi z kolekcji H&M, zaś sportowe buty to Reebok Classic. Do tego biała torebka z Parfois i tanie pierścionki z H&M. Okulary w jej stylu kupicie w Claire's, a biały szal w Solarze. Podoba się wam ten look?

