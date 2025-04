Ciążowy brzuszek księżnej Kate jest coraz bardziej widoczny, dlatego każda jej nowa stylizacja będzie wielkim wydarzeniem. W końcu jej styl śledzi cały świat. tym razem żona księcia Williama pojawiła się w szkole w Portsmouth w białym płaszczu i eleganckich granatowych dodatkach. Płaszcz z cienkim paseczkiem podkreślił jej talię, a co za tym idzie krągłości. Nasza redakcja dowiedziała się dokładnie, co gwiazda miała na sobie.

Reklama

Księżna Kate w białym płaszczyku Max Mara

Wcześniej wspomniane okrycie pochodzi z kolekcji znanej marki Max Mara i kosztuje ok. 4,000 złotych. Zamszowe szpilki na słupku to projekt Jimmiego Choo, zaś kopertówka to element linii jej ulubionego projektanta akcesoriów L.K. Bennetta. A na koniec sukienka również brytyjskiej marki Alice Temperly. Prosta kreacja ozdobiona printem w łódeczki to hit sprzedażowy ostatnich dni. Podoba się wam jej ostatni look?

Reklama

Więcej mody w stylu gwiazd:

Anja Rubik w czerwonej stylizacji Dsquared2

Kasia Stankiewicz w różowym komplecie Solar

Joanna Krupa w seksownej bieli