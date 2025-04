Znana wszystkim Bella z sagi "Zmierzch" jest jedną z najbardziej tajemniczych aktorek młodego pokolenia. Nie cierpi wywiadów, a nade wszystko ceni sobie prywatność. Mimo starań Kristin stała się wzorem dla wielu młodych kobiet również względem stylu, nawet światowej sławy projektanci traktują ją jak swoją muzę...

Reklama

Do niedawna Kristen była bardzo niepokorną, zbuntowaną nastolatką. Od kiedy weszła w świat kobiecości przemieniła się w prawdziwego, pięknego łabędzia. Niegdyś zdecydowana fanka starych koszul i wytartych dżinsów, dziś esencja elegancji, seksapilu i świadomości własnego ciała pozwala jej lśnić na czerwonym dywanie. Wciąż tajemnicza i enigmatyczna, lekko speszona światem fleszy, ale bardzie otwarta. Zobaczmy, jej piękne stylizacje, z których powinnyśmy czerpać inspiracje na studniówkę, bal sylwestrowy i inne wielkie wyjścia.

[CMS_PAGE_BREAK:Mała czarna]

Mała czarna

Sukienka - Intimissimi, Buty - Nero, Torebka - Tally Weijil, Cinie do powiek - Shiseido

Pierwsza stylizacja jest bardzo efektowna i idealna na nadchodzącego Sylwestra, randkę lub karnawałową zabawę. Możesz wybrać suknię ze strukturą kwiatów lub postawić na koronkowe zawijasy. Do tego obowiązkowo wysokie czarne szpilki z połyskiem skóry oraz fioletowy cień do powiek. Makijaż w stylu Kristen jest bardzo prosty i zmysłowy - przydymione oko oraz ciepły odcień cery doskonale komponują się z całością, nie przytłaczając jej. Dla uzupełnienia looku postaw na fioletową, połyskliwą marynarkę lub inny wyrazisty pantofli.

[CMS_PAGE_BREAK:Koronka i srebro]

Koronka i srebro

Torebka - Fleq, Buty - Stylowe Buty, Sukienka - Wallis, Cienie - Shiseido

Druga stylizacja należy do tych, które nadadzą się na czerwony dywan lub prawdziwy bal. Elegancka sukienka, z krótszym przodem i pięknymi zdobieniami, nada odpowiedniego wyrazu takim właśnie okazjom. My uzupełniliśmy ją o bajeczne brokatowe srebrne pantofle oraz piękną małą torebkę na styl Alexandra McQueena. Dla uzupełnia stylizacji, postaw na makijaż w stylu Kristen - ciemnoszare brokatowe cienie nadadzą tajemniczego, kuszącego spojrzenia a delikatny odcień szminki wprowadzi nieco świeżości do wieczorowego looku. Ważna jest również fryzura - subtelne fale upięte po bokach idealnie wkomponują się w całości stylizacji.

[CMS_PAGE_BREAK:Długa suknia]

Długa suknia

Buty - Stylowe Buty, Torebka - CCC, Sukienka - Wallis, Cienie - Shinsedo

Ostatnia stylizacja należy do jednych z najmodniejszych w tym sezonie kreacji sylwestrowych. Po pierwsze, jest w jednym z najmodniejszych kolorów sezonu, po drugie - ociepla cerę, a po trzecie przyciąga wzrok niemal tak samo skutecznie jak czerwień. My uzupełniliśmy ją o piękne zamszowe pantofle oraz subtelna kopertówkę. Jeśli nie wiesz, jaki makijaż zrobić do tak ciepłego koloru, postaw na styl Kristen. Ciemnomiedziane cienie oraz mocno podkreślone rzęsy będą się prezentować obłędnie! Do tego romantyczne, niesforne upięcie włosów i możesz poczuć się jak gwiazda spotkania.

Zobacz również inne inspiracje:

Szafa imprezowiczki 2012! Stylizacje imprezowe blogerek