Kim Kardashian jest najpopularniejszą gwiazdą ostatniej dekady, nic więc dziwnego, że jej kolejna ciąż z Kanye Westem wzbudza tyle emocji. Nas jednak bardziej interesuje jej ciążowy styl. W jaki sposób eksponuje swój brzuszek a także to na jakie stawia ciuchy. Jak wiadomo królowa "selfies" ma ogromne problemy hormonalne i prawdopodobnie jak przy ostatniej ciąży będzie doświadczać nieprzyjemnych zmian - opuchlizny i całej reszty.

Kim Kardashian w 2. ciąży wygląda bosko

Jednak póki co ma się doskonale, podobnie jak jej garderoba. Na podróż samolotem wybrała delikatne sandałki na obcasie oraz beżowy komplet z ołówkową spódnicą. Do tego skórzana ramoneska i czarne okulary. Opinająca się na zaokrąglonym brzuszku tkanina i głęboki dekolt sprawiła, że Kim wyglądała bardzo sexy.

Airplane selfie ✈️📷 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kim Kardashian West (@kimkardashian) 3 Sie, 2015 o 12:02 PDT

Jeśli podoba się wam ten zestaw w łatwy sposób skopiujecie go dzięki zakupom w polskich sklepach. Delikatne sandałki na szpilce znajdziecie w River Island, zaś spódnicę kupicie w Top Secret. Delikatna bluzka pochodzi z nowej kolekcji H&M zaś kurtka to model, który dostaniecie w sklepach Andrzeja Jedynaka. Na koniec okulary przeciwsłoneczne z New Yorkera i cielista pomadka z nowej kolekcji włoskiej marki Pupa. Look gotowy!

