Kim Kardashian to mistrzyni total looków. Po raz kolejny pokazała jak świetnie ogrywa jedną stylizację mocnym akcentem. Tym razem pierwsze skrzypce odgrywa skórzana marynarka ze złotymi guzikami od Versace. My skórzaną marynarkę, jednak bez ozdobnych guzików znalazłyśmy w wiosennej ofercie Ochnika.

Ubierz się modnie jak Kim Kardashian

Ołówkową spódnicę znalazłyśmy w F&F, podobnie jak duże okulary przeciwsłoneczne. Sandałki na obcasie wybrałyśmy z nowej kolekcji River Island, a czarny top na cieniutkich ramiączkach w Topshopie. By dokończyć ten look zajrzałyśmy do Carry w poszukiwaniu malutkiej, plecionej kopertówki. Wisienką na torcie jest jednak błyszczyk w cielistym odcieniu, bez którego Kim Kardashian nie rusza się chyba z domu. My odpowiedni kolor znalazłyśmy w stałej ofercie Guerlain. Zajrzyjcie do naszej galerii, tam znajdziecie ceny ubrań i dodatków w stylu Kim.

