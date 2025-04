Kim Kardashian ponownie pojawiła się w Europie. Jedna z najbardziej pożądanych gwiazd na świecie tym razem postawiła na czerń. Upalne lato na południu Francji, a ona stawia na kolor czarny? Czemu nie! Jak widać świetnie go ograła. Czarna spódnica z koronki założona na sukienkę tank-top z kolekcji T by Alexander Wang i sandałki na obcasie od Azzedine Alaii. A do tego skórzana kurtka Burberry Prorsum nonszalancko zarzucona na ramiona.

Reklama

Spódnicę, chociaż nie o długości midi znalazłyśmy w River Island, a czarne sandałki na obcasie w Topshop. Ramoneskę zamieniłyśmy na tańszy model znaleziony w New Yorkerze, a jej kwadratowe okulary Celine, na modny model Prady. Do tego torebka nie Givenchy, a ta z letniej kolekcji H&M. Ile zapłacicie za wszystko? Sprawdźcie same!

Więcej o modnej Kim Kardashian:

Reklama

Styl Kim Kardashian na przestrzeni lat

Kardashian w skórzanej marynarce

Seksowna Kim w koronkowym body

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami w stylu Kim Kardashian: