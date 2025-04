Kobieca, zjawiskowa i niepowtarzalna - taka jest właśnie Kate Winslet. Aktorka o niezwykłej urodzie i kobiecych kształtach, doskonale wie, jak podkreślić swoją figurę i czuć się niezwykle seksownie w rozmiarze większym niż 38...

Kate Winslet jest jedną z tych aktorek, które nie wstydzą się swoich krągłości i akceptują swoje ciało, ukazując jednoczesne, że większy rozmiar potrafi być szalenie kobiecy! Widać, że artyści dziejów doskonale wiedzieli, co jest piękne wielbiąc i malując rubensowskie kształty. Podsumowując, ten niezwykle rozległy temat, mimo współczesnej mody na "zdrową" sylwetkę, Kate potrafi wnieść do świata filmu piękne krągłości. Na czerwonym dywanie ukazuje się w trafionych kreacjach, które doskonale oddają sens sylwetki klepsydry. Zainspiruj się jej stylem!

Grochy

Sukienka - Mango, Torebka - Heppin, Kolczyki - DKNY, Buty - Fleq

Pierwsza stylizacja Kate to stylowa sukienka od Stelli McCartney z niezwykłej kolekcji sukienek, które wyszczuplają. tzw mała czarna, uzyskała wycięcia tu i ówdzie okraszone grochami. My również wybraliśmy podobna sukienkę, która nie tylko prezentuje się oryginalnie, ale również fantastycznie podkreśli sylwetkę klepsydry. Do niej dobraliśmy tematyczne szpilki i uroczą torebkę. Jeśli chcesz uzupełnić ten look, pamiętaj o wyrazistym makijażu (kocie oko na styl Kate) oraz romantycznym upięciu.

Czysta biel

Buty - H&M, Sukienka - Lobster, Kolczyki - DKNY, Bransoleta - Stereo

Kolejna stylizacja jest zaprzeczeniem podstawowej zasady wyszczuplania - unikaj jasnych kolorów. A jednak Kate w sukni od Stelli McCartney, prezentuje się szczupło dzięki wycięciom po bokach w kolorze czerni oraz dopasowanym kroju. My również wybralismy białą sukienkę z ciekawym elementem asymetrii, który przy dopasowanym wcięciu nadaje sylwetce filigranowości i pogłębia kształt klepsydry. Do tego proponujemy czarne pantofle oraz subtelna biżuterię. Dla uzupełnienia ostatecznego looku, postaw na idealny makijaż, opierający się na zdrowo wyglądającej cerze.

Długa czarna

Torebka - Simple, Buty - H&M, Kolczyki - Stereo, Sukienka - H&M

Ostatnia stylizacja jest prosta i bardzo zmysłowa. Sukienka, w której wystąpiła wtedy Kate należała do projektu Zaca Posena. My wybraliśmy wersję dla H&M powstałej przy współpracy w domem mody Versace. Czarna dopasowana sukienka doskonale podkreśla figurę oraz biust. Do niej proponujemy obowiązkowo czarną kopertówkę i wysokie obcasy. Ciekawym uzupełnieniem będzie biżuteria w kolorze złota oraz makijaż w stylu retro.

