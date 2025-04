Kate Moss to niezaprzeczalnie najsłynniejsza top modelka na świecie. Jej romanse, imprezowy styl życia, karierę zawodową, a przede wszystkim jej styl podglądają ludzie na całym świecie. Ostatnio Kate pojawiła się wieczorową porą w Londynie, gdzie wybrała się na kolację z przyjaciółką. Kate Moss wybrała na tę okazję wieczorowy look w casualowym stylu.

Ubierz się jak Kate Moss

Wiązane botki znalazłyśmy w CCC, czarny płaszcz w Solarze, a modny top w paseczki w F&F. Do tego Czerwona torebka na łańcuszku i grafitowe rurki z New Yorkera. A na koniec drobna biżuteria. Podoba wam się ten look? Czy wolicie całkowicie inny styl?

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami w stylu Kate Moss: