Joanna Liszowska to jedna z tych gwiazd, które szczycą się swoimi kobiecymi krągłościami. Dlatego postanowiłyśmy rozebrać jej look na części by sprawdzić jak sobie radzi ukrywaniem i uwydatnianiem czego trzeba. Gwiazda podczas wizyty w TVP, a dokładnie w Pytaniu na Śniadanie miała na sobie rurki, do których założyła szpilki. Płaskie buty stworzyłyby dużo gorszy efekt. Do tego pastelowa tunika zakrywająca newralgiczne punkty. A mianowicie uda, które w tym miejscu są najmasywniejsze.

Ubierz się jak Joanna Liszowska

Bluzkę w pastelowym kolorze znalazłyśmy w Simple CP, zaś dżinsy pochodzą z nowej kolekcji H&M. Okulary przeciwsłoneczne i czarne szpilki (ten model jest aktualnie w promocji!), znalazłyśmy w Mango, zaś plecioną torbę na ramię w Wittchen. Jak wam się podoba ten look?

