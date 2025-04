Ostatnio Jennifer Lopez pojawiła się w Nowym Jorku w białej stylizacje, która fantastycznie sprawdzi się na co dzień. Gwiazda, która ostatnio schudła i wygląda świetnie miała na sobie zwężane spodnie, które połączyła z ozdobną bluzka. Do tego włosy spięła wysoko na czubku głowy, co nadało całości wyrafinowane smaczku. Okulary z wyciągniętymi do góry łezkami i wiszące kolczyki bardzo niej pasują.

Ubierz się jak Jennifer Lopez

Piosenkarka i aktorka swój look uzupełniła kopertówką w wężowy print i szpilkami w kolorze pudrowym. My wszystkie elementy jej stroju znalazłyśmy w sieciówkach dostępnych w Polsce. Zajrzałyśmy m.in. do H&M, Topshop, F&F i udało się! Ceny rzeczy, naszych zamienników zaczynają się już od 20 złotych. Zobaczcie w galerii, czy znajdziecie wśród nich coś dla siebie.

Zajrzyjcie do naszej galerii z ubraniami i dodatkami w stylu Jennifer Lopez: