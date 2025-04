Irina Shayk pojawiła się ostatnio na spotkaniu z fanami w białej stylizacji. Gwiazda światowego modellingu i ukochana Cristiano Ronaldo, jak zwykle wyglądała fantastycznie - ubrana od stóp do głów w designerskie ciuchy od Azzedine'a Alaï. Biały sweterek z dekoltem, krótka spódniczka i szeroki pasek w talii stworzył seksowną całość. Do tego zero dodatków, oprócz okularów przeciwsłonecznych i sandałków na obcasie. Skromny makijaż i manicure sprawiły, że gwiazda wyglądała naturalnie i pięknie.

Reklama

Ubierz się w stylu Iriny Shayk

Sweterek i biały pasek znalazłyśmy w Topshopie, a spódniczkę w Simple CP. Niestety nie udało nam się zdobyć identycznych butów, co ona, ale zastąpiłyśmy je sandałkami z River Island. Okulary zaś pochodzą z Mango. A na koniec odrobina makijażu. Cielisty błyszczyk Bourjois i jaśniutki lakier do paznokci Bobbi Brown. Doskonały look na lato gotowy!

Reklama

Więcej modnych stylizacji gwiazd:

Ubierz się w wakacyjnym stylu Heidi Klum

Pojedynek gwiazd: Kręglicka vs. Baar

Nicole Scherzinger i sportowy styl

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami i dodatkami w stylu Iriny Shayk: