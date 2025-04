W miniony weekend Honorata Honey Skarbek pojawiła się na nagraniu porannego programu TVN. Młoda gwiazda, jak zwykle stylowa tym razem wybrała letnią biel, którą przewrotnie połączyła z dżinsem. Biała kurtka, a pod nią denimowa kamizelka, odrobinę romantycznych haftów i ultra modne buty na platformie. Podoba się wam ten look?

Styl Honey Skarbek inspiruje!

Białą kurtkę znalazłyśmy w letniej kolekcji Levi's, a jej haftowany kombinezon zamieniłyśmy na sukienkę z F&F. Modne okulary lenonki to zdobycz z River Island, a modne buty w kolorze białym znalazłyśmy w Topshopie. Na koniec dżinsowa kamizelka z Tally Weijl i czarny french, do którego polecamy lakier marki MAC z nowej kolekcji Nail Transformations. Zobaczcie ile zapłacicie za look w stylu Honey Skarbek!



Zajrzyjcie do galerii z ubraniami i dodatkami Honey Skarbek: