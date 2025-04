Luźny, wakacyjny styl - taki kocha Heidi Klum. Gwiazda światowego modellingu podczas spaceru z dziećmi po zoo postawiła na modny i wygodny kombinezon we florystyczny wzór. Do tego modne klapki na płaskiej podeszwie, awiatorki i prostą czarną torebkę na ramię. Całość wygląda kobieco, modnie i na pewno zainspiruje nie jedną z was.



Wakacyjny styl Heidi Klim

Kombinezon w kwiatki znalazłyśmy w Topshopie, zaś klapki pochodzą z letniej kolekcji Gino Rossi. Okulary przeciwsłoneczne w stylu gwiazdy to niedroga zdobycz z F&F, zaś torbę znalazłyśmy na promocji w Mango. Teraz tylko dodatki biżuteryjne z Glittera i Parfois i look w stylu top modelki gotowy. Podoba się wam?

