Hailey Baldwin ma 19 lat i jest jedną z najbardziej wziętych modele na świecie. I choć sławny tata, który jest aktorem na pewno pomógł jej w karierze to trzeba przyznać, że po prostu jest piękna. Ostatnio gwiazda pojawiła się w Nowym Jorku na pokazie Kanye Westa. Miała na sobie zestaw tak prosty i tak seksowny, że aż prosi się o kopiowanie.

Hailey Baldwin - jak wyglądać sexy?

Modelka miała na sobie obszerny sweter, który pełni rolę sukienki, do tego założyła wciąż modne ultra wysokie kozaki za kolano i klasyczną torebkę. Delikatny makijaż i rozmierzwiony kok stworzyły świetną całość. My pomagamy jak skopiować ten look.

fot. ONS.pl

Gruby sweter do uda znalazłyśmy w zimowej kolekcji Łukasza Jemioła (kupicie go w internecie), zaś kozaki to model pochodzący od polskiej marki Loft37. Całość uzupełniłyśmy torebką - najmodniejszym modelem z ostatnich dni - Cate marki Guess. A do tego pomadka w kolorze nude od MAC. Kolor Ring My Bell świetnie podkreśli usta w naturalny sposób. Jak wam się podoba?

