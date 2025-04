W tym sezonie wszelkie odcienie różu są hitem. Gwiazdy dobrze wiedzą, że to jeden z topowych kolorów na wiosnę i lato 2014 i coraz częściej go noszą, wcale nie obawiając się przesłodzonych stylizacji. Jaki jest ich przepis na dobry look w kolorze różowym?

Gwiazdy na różowo, ale w minimalistycznych krojach

W różnych odcieniach koloru różowego, na pokazie Tomasza Olejniczaka, pojawiły się Ania Wendzikowska, Magda Steczkowska, Julia Kuczyńska i Joanna Jabłczyńska. Ta pierwsza wybrała róż pudrowy, pastelowy, Magda i Julia wybrały odcień lukrowy, zaś Joanna postawiła na róż malinowy. Wszystkie wyglądały świetnie. Dlaczego? Odpowiedż jest prosta! Bo obok słodkiego koloru, pojawiły się minimalistyczne kroje. Proste, prawda?

Przyjrzyjcie się dokładniej różowym lookom gwiazd: