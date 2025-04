Cheryl Cole to jedna z tych gwiazd, na które patrzy się z przyjemnością. Brytyjska artystka ma swój styl, lubi miksować ubrania high-endowe z sieciówkami i widać, że bawi się modą. Tym razem paparazzi przyłapali ją w drodze na lotnisko w Kapsztadzie. Cheryl miała na sobie kultowy już top Givenchy z wizerunkiem jelonka Bambi, skórzane spodnie, modną parkę i ekstrawaganckie dodatki. Szałowe szpilki z modnymi łączeniami wzorów oraz dużą torbę Hermes.

Modny styl Cheryl Cole

Specjalnie dla was wybrałyśmy się na wirtualne zakupy w poszukiwaniu ubrań i dodatków w jej stylu. Czarne spodnie z naturalnej skóry znalazłyśmy w Ochniku, a płaszcz - parkę w Topshopie, podobnie jak koszulkę z jelonkiem. Do tego ekstrawaganckie szpilki ze sklepu internetowego i skórzaną torbę Mango. Jak wam się podoba ten look?

