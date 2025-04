Październik od lat jest miesiącem "różowej wstążki", która jest symbolem walki z rakiem piersi. Na całym świecie organizowane są wielkie akcje charytatywne, które wspierają badania nad tą chorobą i wszelkie działania prewencyjne. Hollywood również dodaje swoją cegiełkę. Przykładem jest np. impreza Pink Party, na którą przybyło kilka wielkich gwiazd.

Reklama

Gwiazdy wspierają akcje z różową wstążką

Jennifer Garner pojawiła się na imprezie w mocno różowej sukience z falbanką projektu Christiana Diora. Gwiazda swój look uzupełniła szpilkami z paskiem na kostkę od Christiana Louboutina i kopertówką Rogera Viviera. Na tym samym czerwonym dywanie można było spotkać "Gotową na wszystko" Marcię Cross. Rudowłosa piękność postawiła tego dnia na czerń, podobnie jak Shay Mitchell, młoda gwiazda serialu "Słodkie Kłamstewka" ("Pretty Little Liars"). Jasny kolor ponownie wybrała Rachel Zoe. Stylistka gwiazd w sukni maxi z falbanek wyglądała fantastycznie. A wam, która celebrytka przypadła najbardziej do gustu?

Reklama

Więcej stylizacji gwiazd na czerwonych dywanach:

Modne gwiazdy na imprezie Guess

Celebrytki na imprezie charytatywnej

Gwiazdy na party u Michaela Korsa