Zosia Ślotała uwielbia bawić się modą. I choć złośliwi i mniej elastyczni komentatorzy mody ją za to krytykują, my uważamy, że ze wszystkich polskich fashionistek ma największe wyczucie i jej miksowanie tendencji jest najbardziej "życiowe" i nadające się do noszenia dla "zwykłych" kobiet. Dlatego, specjalnie dla miłościczek eklektyzmu w modzie, szukamy zamienników do najnowszego looku stylistki, łączącego w sobie elegancję z modną sportową tendencją.

Sportowe obuwie - teraz nosimy do wszystkiego!

Tak, tak! Sportowe buty nosimy teraz do sukienek, spódnic, a nawet do cygaretek w kant! Tak właśnie robi Zofia Ślotała. Podczas ostatniej imprezy w jednym z centrów handlowych, gdzie znani styliści doradzali klientkom, Zosia miała na sobie miks tendencji typowo eleganckiej ze sportową. Tweedowy płaszcz i buty jak do joggingu z pozoru do siebie nie pasują, ale dzięki temu, że Zosia dobrze dopasowała formy i była konsekwentna w kwestii kolorystyki, zestaw się udał. To propozycja dla odważnych, ale bardzo przypadła nam do gustu!

