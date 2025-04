Odkrywanie brzucha jeszcze kilka lat temu było totalnym obciachem, niezależnie od tego jaką miało się figurę. Nawet przy całkowicie płaskim, pięknym brzuchu, było to delikatnie mówiąc nie na miejscu. Teraz wszystko się zmienia. Zaczęło się od mody na crop topy. Zasada była jedna - pokazujemy talię, ale zasłaniamy pępek za sprawą spódnic i spodni z podwyższonym stanem...

Edyta Herbuś z gołym brzuchem - crop top coraz odważniej

Ostatnio, na polskich Fashion Weeku 2014, z gołym brzuchem pokazała się Edyta Herbuś. Okazuje się, że gwiazdy zaczynają odsłaniać także pępki. Są coraz odważniejsze. My mimo to uważamy, że moda na odsłanianie jedynie talii jest dużo bardziej estetyczna. Ale akceptujemy pokazywanie pępków, o ile brzuch odważnej wielbicielki mody, która nosi takie zestawienie, rzeczywiście nie pozostawia żadnych zastrzeżeń. W przypadku Edyty, niestety jest się do czego przyczepić. Wolimy gdy odsłania nogi i dekolt, bo ma je naprawdę przepiękne...

Przyjrzyjcie się dokładniej stylizacji Edyty Herbuś z gołym brzuchem: