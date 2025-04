Czas wakacji trwa, a na pewno wiele z was wybiera się na urlop dopiero pod koniec sezonu. I słusznie - mając takie krótkie lato jak my w Polsce warto wydłużyć sobie czas ze słoneczkiem chociażby o tydzień. I tak, w tym klimacie przygotowałyśmy dla was galerię ze zdjęciami gwiazd w podróży. Zobaczcie w jakim stylu, z jakimi walizkami (a także z jaką ich ilością?!), latają po świecie Jessica Alba, Naomi Watts, Diane Kruger, czy Coleen Rooney.

Reklama

Wielkie gwiazdy w podróży

Niektóre z nich, tak jak Rosie Huntington Whiteley czy inna top modelka Elle McPherson stawiają na elegancję. Jednak podróżując prywatnymi dżetami można sobie pozwolić na ekstrawagancję. W większości z nich, wyłączając np. Victorię Beckham i Kim Kardashian podróżuje w płaskich butach. Wspólnym elementem ich strojów są dodatki. Zazwyczaj jest to torba Louis Vuitton, okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy. Zajrzyjcie zatem do naszej galerii.

Reklama

Więcej stylizacji gwiazd:

Letni look w stylu Keiry Knightley

Biel i denim w stylu Honey Skarbek

Casual chick od Kate Moss