W Stanach zapomnieli już o przerwie świątecznej, a gwiazdy nie schodzą z czerwonych dywanów. Ostatnio odbyło się kilka premier nowych sezonów seriali, m.in. "Shameless" i "Dziewczyny" ("Girls" na HBO). W związku z tym zrobiłyśmy niewielki przegląd stylizacji gwiazd. Może ich najnowsze stylizacje zainspirują was na wielkie wyjścia, bądź ważną randkę?

Przegląd stylizacji gwiazd w Hollywood.

Lena Dunham, aktorka słynąc z bujnych kształtów zaliczyła już w swojej karierze parę wpadek. Tym razem nie było najlepiej, ale widziałyśmy ją już w gorszych lookach. Tym razem twórczyni kultowego serialu "Dziewczyny" miała na sobie asymetryczyną sukienkę projektu Creatures of the Wind. Sophia Bush postawiła na róż. Szałowe szpilki Christiana Louboutina w połączeniu z sukienką Lela Rose to nasz topowy look. A aktorka znana przede wszystkim z serialu "One Tree Hill" zrobiła w nim furorę".

Emmy Rossum na premierze nowego sezonu "Shameless" pojawiła się w skórzanej sukience J.Mendel, którą połączyła z czarnymi szpilkami i aksamitną kopertówką w romantycznym stylu. A na koniec gwiazda, która od lat walczy z nadwagą, czyli Kristie Alley. Aktorka hitowego "I Kto to Mówi" postawiła na spodnie i skórzaną kurtkę w kolorze połyskującej zieleni.

Zobaczcie więcej amerykańskich modelek z ostatnich czerwonych dywanów w Hollywood i Nowym Jorku.

