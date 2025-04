Marka Guess przygotowała kolejne spotkanie z gwiazdami i prasą. Tym razem kultowa marka pokazała kolekcję jesień-zima 2015/2016. Gościem specjalnym spotkania była Beate Schurele - międzynarodowy dyrektor działu biżuterii Guess. Oprócz niej na evencie można było spotkać kilka rodzimych gwiazd z Anią Czartoryską-Niemczycką na czele. Ambasadorka marki pojawiła się na konferencji w wiosennej sukience uzupełnionej stylowymi dodatkami. Kolor niebieski z czerwonym jak widać tworzą fantastyczny duet.

Gwiazdy na prezentacji nowej kolekcji Guess

Karolina Szostak w ekstrawaganckiej stylizacji na co dzień prezentowała się świetnie. Ładna torebka i stylowa apaszka sprawiły, że prosty look bardzo zyskał. Jessica Mercedes postawiła na czarny kombinezon, który połączyła z boską torebką Guess i modnymi sandałkami na obcasie. Buty dopasowane do czarnego pedicure wyglądały świetnie!

|Polki.pl na wieczornej prezentacji Guess|



Na event przyszła również Agnieszka Popielewicz. Znana dziennikarka wybrała na tę okazję dżinsy tej amerykańskiej marki, które zmiksowała z popielatą bluzką i dodatkami w odcieniach śliwki. W spotkaniu prasowym wzięła udział również Magda Modra, która od lat związana jest z brandem. Celebrytka tym razem postawiła na modny styl hippe. Długa spódnica z frędzlami i dżinsowa koszula Guess prezentowały się doskonale.

