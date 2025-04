Styl rockowy, a więc także grunge fantastycznie łączy się z ubraniami seksownymi i glamourowymi. Taki look, na luzie, ale kobiecy, zmysłowy jest wyjątkowo interesujący. Co więcej, podoba się nie tylko nam, kobietom, ale i facetom!

Właśnie dlatego, zwróciłyśmy uwagę na jeden z ostatnich looków Margaret zaprezentowany na naszych rodzimych, showbiznesowych salonach... Piosenkarka miała na sobie jeansy z dziurami, metaliczne czółenka, koszulę w kratę i futrzaną kamizelkę. Taki look całkiem przypadł nam do gustu. Jednak trochę go zmodyfikowałyśmy.

Jak sprawić, by look grungeowy był szykowny?

Nie łącz typowej dla tego stylu czerwieni z wyjątkowo chłodnymi barwami, jak srebro , bo zrobi się zbyt punkowo. A przecież ma być kobieco.

typowej dla tego stylu z wyjątkowo chłodnymi barwami, jak , bo zrobi się zbyt punkowo. A przecież ma być kobieco. Stawiaj na bardziej monochromatyczne połączenia. Krata w ciemnej zieleni i granacie jest delikatniejsza niż w czerwieni i jasnej zieleni.

