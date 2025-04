Dobre stylizacje polskich gwiazd dzielą się zazwyczaj na dwie grupy. Są minimalistyczne, albo bardzo "fashion". Te pierwsze, niestety wieją nudą... Drugie z kolei bywają przekombinowane, przez co nie do końca nadają się do naśladowania dla "zwyklych" kobiet, które nie chcą wzbudzać niepotrzebnych kontrowersji.

Kasia Zielińska na pokazie Paprocki & Brzozowski w TOMAOTOMO i Lilou

Właśnie dlatego, tak bardzo przypadła nam do gustu ostatnia stylizacja Katarzyny Zielińskiej. Gwiazda miała na sobie zestaw od Tomasza Olejniczaka. Jej krótka spódnica z beżowo-perłowej skóry oraz top uszyty z wykwintnej, francuskiej gipiury w kolorze miedzianego złota podkreśliły wyczucie stylu oraz zgrabne nogi gwiazdy. Pazura stylizacji dodał asymetryczny suwak w mini. W ramach dodatków - granatowej kopertówki i bransoletek, aktorka postawiła na kolejną polską markę - Lilou. Wyglądała świetnie! Modnie, ale bez przekombinowania. Dlatego, poszukałyśmy zamienników do jej looku.

Gdzie znalazłyśmy zamienniki do stylu Kasi Zielińskiej?