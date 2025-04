Popularne gwiazdy coraz częściej wybierają kreacje od polskich projektantów - tym razem zaufała im Katarzyna Warnke. Aktorka znana z serialu "Lekarze" w ostatnich dniach wzięła udział w imprezie jednego z popularnych magazynów dla kobiet. Na tą okazję wybrała ekstrawagancki złoty komplet, który uzupełniła czarnym topem i butami z metalicznym połyskiem.

Katarzyna Warnke w komplecie polskiej marki

Po przeprowadzeniu małego śledztwa okazało się, że gwiazda miała na sobie spodnie i kurtkę projektu ZUO Corp. Złote ubrania pochodzą z aktualnej kolekcji marki i możecie je mieć za ok. 2000 zł - kurtka kosztuje ok. 1250 zł, a spodnie to wydatek rzędu 695 zł. Jesteście w stanie wydać tyle na ciuchy?

