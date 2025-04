Co roku w San Diego w Kalifornii odbywa się wielka impreza filmowa Comic-Con International. W tym roku swoje filmy dziedziny fantastyki promowała m.in. Jessica Alba. Aktorka, którą niedługo będziemy mogli oglądać w kolejnym filmie Roberta Rodrigueza "Sin City: A Dame to Kill For" miała na sobie crop top projektu Tanji Taylor i spódnicę marki Zimmerman. A do tego boskie sandałki na obcasie z frędzlami i innymi ozdobami. Całość wyglądała sexy i bardzo stylowo.

Cate Blanchett, która uznawana jest za ikonę mody podczas Comic-Con International 2014 promowała "Hobbita". Aktorka wybrała na tę okazje biało-różową sukienkę z plisowanym dołem od Fausto Puglisiego (kolekcja Resort 2015). A do tego czarne szpilki Rogera Viviera.

16-letnia Elle Fanning, która mimo swojego młodego wieku ma bardzo dojrzały smak, wybrała się na czerwony dywan w sukience Christophera Kane'a (kolekcja Resort 2015). Swój look uzupełniła szpilkami Ruperta Sandersona.

A na koniec Rosario Dawson, aktorka która towarzyszy Albie w filmie "Sin City: A Dame to Kill For" postawiła na prosty zestaw z oversize'ową sukienką w kolorze głębokiej zieleni.

