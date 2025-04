To już kolejny rok, w którym trwa baby boom na polskich salonach. To niezwykły okres dla każdej kobiety, choć jak wiadomo, nie jest wtedy tak łatwo, ładnie wyglądać... Dlatego tak chętnie podglądamy stylizacje gwiazd z brzuszkami, by dać wam trochę modowych inspiracji na ten okres.

Reklama

Anna Czartoryska w ciąży stawia na luz i zwiewny styl

Jedną z przyszłych mam wśród naszych rodzimych celebrytek jest Anna Czartoryska. Gwiazda, w przeciwieństwie do większości jej koleżanek z show-biznesu, wcale nie lubi pokazywać się w opiętych, podkreślających ciążowy brzuszek stylizacjach. Ostatnio pojawiła się w sukience maksi, odciętej pod biustem marki Guess. Wyglądała świetnie i z pewnością było jej wygodnie. W przeciwieństwie do tych ciężarnych, które na czerwony dywan wkładają opcisłe mini i niebotyczne szpilki. Jesteśmy jak najbardziej "za" takim luźnych stylem dla przyszłej mamy. Brawo!

Reklama

Zobaczcie też inne letnie stylizacje gwiazd:

Błyska na salonach: gwiady w srebrze i złocie

Zielińska w modnej stylizacji na letnie party

Marcelina Zawadzka w zabawnej stylizacji z Myszką Miki

Obejrzyjcie dokłądniej ostatni, ciążowy look Anny Czartoryskiej: