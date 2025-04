Dresowe ubrania wciąż są hitem. Noszą je gwiazdy, a wielcy projektanci wciąż uwzględniają je w swoich kolekcjach. Co więcej, dresową dzianinę nosimy jak klasykę w modzie. Łączymy ją na wszelkie możliwe sposoby i właśnie dlatego jest tak fantastyczna.

Dresowy zestaw szykownie, jak u Natalii Klimas

Ostatnio w dzianinę wskoczyła Natalia Klimas podczas Fashion Week Poland 2014. Miała na sobie granatowy zestaw ze spodniami z zwężanymi nogawkami, a do tego bluzę z krótkim rękawem. Liczył się tu nie tyle kolor, co fason zestawu, mający w sobie odrobinę elegancji. Natalia dodała do niego szykowną torebkę na długim pasku, pastelowe, żółte szpilki i wielki, efektowny łańcuch na szyi. Pięknie! Zainspirowane tym lookiem szukamy podobnych rzeczy w sieciówkach.

