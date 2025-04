22-letnia Georgia May Jagger jest ikoną stylu, mimo swojego młodego wieku uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych kobiet w show biznesie. Córka słynnego rockera i pięknej modelki była skazana na sukces. Nic dziwnego jej niecodzienna uroda i znane nazwisko wystarczyły by wypłynęła na szerokie wody.

Sylwestrowy look w stylu Georgii May Jagger

Gwiazda pojawiła się ostatnio na wieczornej imprezie w stylizacji, która może was zainspirować do sylwestrowego looku. Jasne futerko w jej stylu znalazłyśmy w F&F, zaś czarną ekstrawagancką sukienkę w nowej kolekcji Evy Minge. Do tego lakierowane szpilki na bardzo wysokim obcasie z Hego's Milano i niedrogi naszyjnik z H&M. Stylizacja inspirowana brytyjską top modelką gotowa. Podoba się wam?

