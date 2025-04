Fergie nie należy do najlepiej ubranych gwiazd Hollywood, jednak tym razem pokochałyśmy jej look od razu. A do tego jej uroczy synek w kapeluszu Gucciego. Szał! Gwiazda w drodze na wycieczkę ze swoimi "facetami" miała na sobie modne sandały, top z nadrukiem i szorty przewiązane długą bandanką. Do tego torebka na pasku lustrzane awiatorki elektryzujący kolor na ustach. Wyglądała fantastycznie!

Styl Fergie - na rockowo

Top i szorty w jej stylu znalazłyśmy w H&M, zaś okulary przeciwsłoneczne w Zarze. Sandały pochodzą z Topshopu, a czerwona bandanka z River Island. Czarna nerka to gadżet z kolekcji polskiej marki Prosto. A na koniec upiększacze, czyli czarny lakier MAC z nowej kolekcji A Novel Romance, zaś pomadka jest marki Catrice. Podoba się wam letni look w tym stylu?

