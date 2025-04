Emily Ratajkowski to jedno z najgorętszych nazwisk w Hollywood. Aktorka i modelka, która robi zawrotną karierę ma polskie korzenie zarówno ze strony matki jak i ojca. Piękna 24-latka pojawiła się ostatnio w słynnym show "Good Morning America" w bardzo udanej stylizacji. Ołówkowa spódnica, prosta bluzka i ekstrawaganckie botki to prosty look, który można w łatwy sposób skopiować kupują w znanych sieciówkach. Co też i uczyniłyśmy.

Ubierz się w stylu Emily Ratajkowski

About to go on @goodmorningamerica and talk @wayfmovie 💖 tune in around 830! #WAYFTour Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Emily Ratajkowski (@emrata) 18 Sie, 2015 o 5:21 PDT

Spódnicę za kolano choć w innym odcieniu niż oryginał kupicie w sklepach H&M zaś top w jasnym kolorze znajdziecie w F&F. Sandałki na wysokiej szpilce (model doskonale komponować się będzie również z rurkami), kupicie w sklepach Topshop. Look uzupełniłyśmy biżuterią z internetowych sklepów Zalando.pl, Loft37 i H&M.

Na koniec makijaż. Emily Ratajkowski i jej egzotyczna uroda doskonale komponują się z ciepłymi odcieniami. W związku z tym wybrałyśmy paletkę cieni do powiek z nowej kolekcji Misslyn a także pomadkę z aktualnej linii (jak zwykle limitowanej), MAC Cosmetics. Jak podoba się wam całość? Dla nas bomba!

