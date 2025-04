Najwięcej ubrań w tym stylu znajdziecie w sklepach River Island i New Yorker. One przodują w tym względzie. Jest to dość popularny styl w ostatnich lata, więc takich ciuchów nie brakuje również w takich sklepach jak: Stradivarius, Camaieu, Reserved, Reporter i wielu, wielu innych. Jest to luźny styl, w którym każdy będzie wyglądał dobrze. Nie zawsze musi być kojarzony jedynie z kowbojskimi butami i kapeluszami. Oto nowoczesne wersje westernowych stylizacji. Obejrzyjcie i wybierzcie coś dla siebie!

Reklama

Na co dzień

Wiosna:

kamizelka - River Island, pasek - River Island, t-shirt - New Yorker, cygaretki - Reporter, kapelusz - Reserved, baleriny - Reserved

Wiosenna stylizacja bardzo wygodna i praktyczna. Dodatek kapelusza nadaje całemu zestawowi trochę zawadiackiego, przekornego wyglądu. Fason kapelusza przełamuje typowy charakter dzikiego zachodu. Dżinsy klasyczne cygaretki, z przetarciami, w błękitnym kolorze, idealnie komponują się z jasnym brązem. T-shirt jest rewelacyjny podkreśla cały charakter ubioru. Połączony z kamizelką nadaje całości indiańskiego charakteru. W całym zestawie mocno wyróżnia się pasek, nabijany ćwiekami i z frędzlami. Do tego płaskie baleriny i strój gotowy!

Lato:

kamizelka - River Island, top - River Island, szorty - River Island, naszyjnik - River Island, baleriny - Mohito

Letni zestaw jest bardzo lekki, idealny na górskie wycieczki. Przewiewny top z frędzlami jest typowy dla dzikiego zachodu. Do tego naturalistyczna indiańska narzutka i kolorowy naszyjnik, który ma charakter bardzo etniczny. Zwykłe dżinsowe szorty, wygodne są idealne dla osób, które kochają dziki zachód. Całość rewelacyjnie wyglądałaby z wysokimi, brązowymi kowbojkami, jednak stawiając na wygodę i przełamując klasyczne pojęcie o stylu dzikiego zachodu wybrałam płaskie mokasyny, które idealnie dopełniają ten strój.

Na randkę

bluzka - Camaieu, spódnica - New Yorker, torebki - Reserved, kozaki - Tally Weijl, bransoletka - Reserved, okulary przeciwsłoneczne - Reserved

Na randce chcemy wyglądać seksownie, jednak przesada w tym względzie nigdy nie jest wskazana. Styl dzikiego zachodu idealnie rozwiązuje ten problem. Ma być prosto i stylowo. Dżinsowa spódniczka przed kolano, biała bluzka we wzór z piór, bransoleta maxi, kozaki, mini torebka oraz brązowe okulary. W takim stroju z pewnością będziesz wyglądać seksownie, a przy tym stylowo. Zaskoczysz swojego faceta i to na pewno na plus. Który mężczyzna nie kocha westernów?

Na imprezę

sukienka - River Island, sandały - River Island, bransoletki - Reserved, torebki - Reserved, kolczyki - Stradivarius

Masz dość oklepanych sukienek w klasyczne wzory? Ta propozycja jest idealna dla Ciebie. W sukience od River Island będziesz się błyszczeć, jej koraliki będą wokół ciebie przyjemnie brzęczały, bransoletki od Reserved dodadzą elegancji a płaskie sandałki od River Island zapewnią Ci komfort, wygodę i boski wygląd. Małe torebki od Reserved są wystarczająco pojemne by w nie zmieścić najpotrzebniejsze rzeczy (portfel, komórka, szminka), a kolczyki marki Stradivarius będą pięknie podkreślać twoją szyję, pod warunkiem, że upniesz włosy. Do dzieła, być może już niedługo zachwycisz znajomych swoją własną wersją dzikiego zachodu!

Do biura

żakiet - Reserved, t-shirt - Reporter, spódnica - New Yorker, bransoletki - Stradivarius, torebka - Reserved, sandały - River Island

Masz już dość nudnych garsonek, zawsze w tych samych barwach? Nudne stroje cię męczą, jednak zdajesz sobie sprawę, że etykieta jest najważniejsza. Specjalnie dla was fantastyczny, komplet, który idealnie nada się do biura i pozwoli przełamać wam codzienność. Spódnica w etniczne wzory w odcieniach brązu, bieli i czerni z pewnością nie będzie razić, a przy tym będzie się wyróżniać.

Reklama

Do tego t-shirt marki z sympatycznym niedźwiedziem, który doda nam drapieżnego wizerunku, a na który możemy spokojnie zarzucić marynarkę w delikatnym odcieniu złotego brązu. Nie możemy zapomnieć o pojemnej torebce, najlepiej z jasno-brązowej skóry, a do tego wygodne buty. Latem mogą to być koralowe sandałki od ze złotymi aplikacjami na kostce. Całości dopełni biżuteria. Tak wystylizowane będziemy z pewnością błyszczeć w każdym biurze.